نهاية مارس آخر موعد للمشاركة بمهرجان الأفلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت إدارة مهرجان الأفلام السعودية نهاية مارس الحالي موعدا أخيرا لتقديم طلبات المشاركة في الدورة الـ8 للمهرجان عبر موقعه الالكتروني، الذي سيقام بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالدمام «إثراء» بدعم هيئة الأفلام، خلال المدة من 2 إلى 9 يونيو المقبل. ويتنافس المشاركون في المهرجان الذي تحضره شخصيات متخصصة في السينما وصناعتها محليا وعربيا وعالميا على 3 مسابقات هي: الأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، والسيناريو غير المنفذ، فيما تصاحبه فعاليات متنوعة وورش وندوات متخصصة في صناعة الأفلام، إضافة إلى طباعة الكتب المتخصصة في المجالات السينمائية.



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