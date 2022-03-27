شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم: تطبيق النظام الجديد على جميع الجامعات قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن المرحلة القادمة تتطلب تطبيق نظام الجامعات على جميع الجامعات السعودية، وحوكمة العمل؛ لرفع مستوى الأداء، وأتمتة العمليات والإجراءات الإدارية والمالية، وفق خطة تستهدف التحول القادم، ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستويات الأداء، إلى جانب الاهتمام بالفرص الاستثمارية الواعدة للوطن، التي تعزز موارد الجامعة؛ ليتسنى لها تطوير البنية التحتية لمنظومة التعليم الجامعي ومجالات البحث والابتكار، وتجويد مخرجات العملية التعليمية، بما يضمن الاستدامة والفاعلية، ودعم التوأمة والشراكات العالمية في البرامج الأكاديمية؛ لتعزيز الفرص التوظيفية لخريجي الجامعات، ورفع جودة المخرجات.

وقال خلال تفقده أمس الأول جامعة الحدود الشمالية في عرعر، ضمن جولة تفقدية لقطاعات التعليم بالمنطقة، إضافة إلى ترؤسه الاجتماع السابع لمجلس جامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي 1443هـ، «إن الوزارة ومجلس شؤون الجامعات لديهما توجه استراتيجي لمنظومة عمل الجامعات، من حيث المدخلات والمخرجات المتوائمة مع سوق العمل، تعنى بتعزيز ورفع الكفاءة التشغيلية للجامعات».

وأشار إلى تعزيز دور الكليات التطبيقية، بما يتيح لها القدرة على جذب خريجي التعليم العام، ومد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر البشرية المدربة، وهو الدور المنتظر من الجامعات الذي تؤكد عليه رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد يأتي بجملة من المبادرات التي تؤكد وتدعم منظومة التعليم والتدريب نحو مجالات واعدة تستشرف المستقبل، وتحقق المزيد من الجودة والتحسين للعملية التعليمية والتدريبية، وفق مخرجات مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل ومهن المستقبل والتنمية المناطقية. وبين أن الوزارة عملت مع الجامعات من خلال برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية على تقديم 10 برامج في تخصصات مختلفة؛ لسد احتياج التعليم العام من هذه التخصصات بصورة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق، لافتا إلى إطلاق المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني «فيوتشر إكس» future-X، التي تقدم خدماتها المحوكمة لتتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، من خلال منظومة تعليمية مستدامة، تتيح فرص تعلم متنوعة تواكب المستقبل، وتحقق الوصول إلى المقررات والبرامج التعليمية في المنصات التعليمية المحلية والعالمية، وتسهم في تدويل التعليم، ودعم خريجي الجامعات.

أبرز ما قاله آل الشيخ

