شكرا لقرائتكم خبر مجلس شؤون الأسرة: 4 حقوق للطفل في الحماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعا المجلس إلى الاهتمام بـ»مصالح الطفل الفضلى»، حيث يتمتع بحقه في تقييم مصالحه الفضلى وإيلاء الاعتبار الأول لها في جميع الإجراءات أو القرارات التي تعنيه في المجالين العام والخاص.
وعند تقييم مصالح الطفل يؤخذ في الحسبان التالي: آراء الطفل، وهويته، والحفاظ على الوسط الأسري والعلاقات، إلى جانب حالة ضعف الطفل مثل الإعاقة أو اليتم، وحقه في التعليم والصحة، ورعايته وحمايته وسلامته.
حقوق الطفل في الحماية
- أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة
- مراعاة مصلحة الطفل من قبل الجهات ذات العلاقة
- الأفضلية في الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني
- يقدم على غيره عند الوقاية من الكوارث الطبيعية أو الحروب
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس شؤون الأسرة: 4 حقوق للطفل في الحماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.