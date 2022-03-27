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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد مجلس شؤون الأسرة 4 حقوق للطفل في الحماية حسب اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، الذي يهدف إلى سلامته من كل أشكال الإيذاء والإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو له علاقة بأي شكل كان أو من غيره إلى جانب توفير الرعاية اللازمة له ونشر الوعي بحقوق الصغار.

ودعا المجلس إلى الاهتمام بـ»مصالح الطفل الفضلى»، حيث يتمتع بحقه في تقييم مصالحه الفضلى وإيلاء الاعتبار الأول لها في جميع الإجراءات أو القرارات التي تعنيه في المجالين العام والخاص.

وعند تقييم مصالح الطفل يؤخذ في الحسبان التالي: آراء الطفل، وهويته، والحفاظ على الوسط الأسري والعلاقات، إلى جانب حالة ضعف الطفل مثل الإعاقة أو اليتم، وحقه في التعليم والصحة، ورعايته وحمايته وسلامته.

حقوق الطفل في الحماية

