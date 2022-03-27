قياس مهارات طلاب الابتدائية والمتوسطة في 4 مواد أساسية

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ووجهت الوزارة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ الاختبارات في الفترة من الأحد إلى الخميس المقبل حضوريا للطلبة في المدارس، بإشراف معلمي المواد الدراسية، وذلك بشكل الكتروني يتضمن مادة واحدة أو مادتين، لمدة ساعة ونصف الساعة من بداية الحصة الثانية، وفي حال تعذر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكنه تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت إطلاق الاختبار عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار https://ekhtibar.moe.gov.sa.
وقد نفذت وزارة التعليم اختبارات تعزيز المهارات عن بعد خلال الفصل الأول من العام الدراسي الماضي؛ لقياس ما تحصل عليه الطلبة من معارف ومهارات خلال السنة الدراسية 1442هـ في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
المستهدفون
- طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة
المواد الأساسية
- لغتي
- العلوم
- الرياضيات
- اللغة الإنجليزية
الأهداف
- قياس مهارات ومعارف طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في المواد الأساسية
- تحفيزهم لإتقان وتعزيز مهاراتهم في هذه المواد
- التعرف على مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية
- تحديد جوانب القوة والضعف لديهم
- دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية
- المساهمة في تجويد نواتج التعليم
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