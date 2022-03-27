قياس مهارات طلاب الابتدائية والمتوسطة في 4 مواد أساسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقياس المهارات المكتسبة لجميع طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة حضوريا، بدأت وزارة التعليم أمس تطبيق اختبار «مهاراتي»، في 4 مواد أساسية، انطلاقا من أهمية تحديد مهارات الطلبة في المواد الأساسية، واتخاذ قرارات تعليمية داعمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم، بما يسهم في تجويد نواتج التعلم.

ووجهت الوزارة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ الاختبارات في الفترة من الأحد إلى الخميس المقبل حضوريا للطلبة في المدارس، بإشراف معلمي المواد الدراسية، وذلك بشكل الكتروني يتضمن مادة واحدة أو مادتين، لمدة ساعة ونصف الساعة من بداية الحصة الثانية، وفي حال تعذر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكنه تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت إطلاق الاختبار عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار https://ekhtibar.moe.gov.sa​.

وقد نفذت وزارة التعليم اختبارات تعزيز المهارات عن بعد خلال الفصل الأول من العام الدراسي الماضي؛ لقياس ما تحصل عليه الطلبة من معارف ومهارات خلال السنة الدراسية 1442هـ في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.​

المستهدفون







طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة



المواد الأساسية





لغتي



العلوم



الرياضيات



اللغة الإنجليزية



الأهداف