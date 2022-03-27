ضبط 203 كيلو جرامات قات مخدر بحوزة مواطن في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان (203) كيلو جرامات من مادة القات المخدر بحوزة مواطن، وأُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل لجهة الاختصاص.

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