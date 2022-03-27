لاعبات "الصقور" يحققن ذهبية الملاكمة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-24-1443 09:30 صدى تبوك – يوسف الحمري أحرزت لاعبات نادي الصقور ومن أول مشاركة الميدالية الذهبية لفئة الناشئات وذلك في لعبة الملاكمة النسائية ، والتي أقيمت بإشراف من الاتحاد السعودي للملاكمة بمشاركة عدد من الأندية النسائية وقد مثل أندية تبوك نادي الصقور .

وقد مثل نادي الصقور النسائي اللاعبات أشواق الشهري وابتسام الزهراني ولميس البلوي ، ويدرب الفريق المدرب عبدالكريم رميح ويشرف عليه مشرفة الرياضة النسائية مريم البلوي .

وتأتي مشاركة نادي الصقور بعد إعلان الاتحاد السعودي للملاكمة عن بدء التسجيل والمشاركة في اللعبة لعام 2022 ، وقد شارك الصقور بفئة السيدات والناشئات .

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