انعقاد اللقاء الأول لمنتدى الخبراء السعوديين في التاريخ القديم والآثار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

عقد منتدى الخبراء السعوديين في التاريخ القديم والآثار أمس لقاءه الأول، حيث جرى عرض رؤية المنتدى ورسالته وأهدافه والبرامج المقترحة على الأعضاء، وإيضاح فكرة المنتدى، ودوره المستقبلي كمرجعية علمية معرفية، وكخطوة في سبيل تطوير المدرسة السعودية في مجال التاريخ القديم والآثار في المملكة .

وطرح أعضاء المنتدى عدد من الأفكار والمقترحات التي تكفل تحقيق أهداف المنتدى وتفعيل أنشطته المستقبلية .

يذكر أن الدارة الخليج 365 أن أعلنت عن إنشاء المنتدى وفق رؤية تتطلع لأن يوفر الخبرة السعودية في مجالي التاريخ القديم والآثار، لإيصال رسالته المتمثلة في استثمار القدرات السعودية في المشروعات والبرامج السعودية التاريخية والآثارية، بهدف تطوير الأفكار والمقترحات المتعلقة بالتاريخ القديم والآثار في المملكة العربية السعودية، والإفادة من خبرات الأساتذة والباحثين السعوديين من ذوي الخبرة، ومتابعة المستجدات الحديثة في ذلك المجال والإفادة منها، والعمل على تحقيق بيئة حوار علمي ومهني بين المتخصصين.