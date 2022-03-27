اخبار الخليج – جامعة البحرين تشارك العالم في «ساعة الأرض»

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت جامعة البحرين العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين في فعالية «ساعة الأرض» التي جرت مساء السبت الماضي 26 من مارس الجاري.
إذ أطفأت الجامعة الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة امتدت من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف من مساء السبت، وذلك للتوعية بأهمية التقليل من الاستهلاك غير الضروري للطاقة بما ينعكس إيجاباً على جميع مكونات البيئة.
وتعمل جامعة البحرين على التوعية بأهمية هذا الحدث العالمي خصوصاً، إذ توجه رسالة لمنتسبيها، وخصوصاً طلبتها البالغ عددهم قرابة 32 ألف طالب وطالبة بانتهاج السلوك المعزز لسلامة البيئة والتقليل من الإضرار بها، وقد دخلت فعالية «ساعة الأرض» في برنامج الجامعة الوطنية بعد عام على انطلاقه، أي منذ العام 2008.
ويتم تنظيم هذا الحدث العالمي في آخر يوم سبت من شهر مارس في كل عام، إذ يتم إطفاء الأنوار لمدة ساعة ما بين الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساءً، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتشارك في هذا الحدث أكثر من سبعة آلاف مدينة.
وتهدف المبادرة التي تأتي من الصندوق العالمي للطبيعة إلى التذكير بأن الطاقة التي نستهلكها لها كلفة على كوكب الارض، وتهدف لحث الحكومات والأفراد على التحرك من أجل المناخ.
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