طبيب يحذر: الاستيقاظ المتكرر ليلا أحد أعراض أمراض الكلى

محمد بن مسعود - الدمام - كشف طبيب مختص في أمراض الكلى، معلومة صادمة حول عرض يؤكد الإصابة بضعف الكلى.

وبحسب “روسيا اليوم” قال أوليغ كوتينكو، إن الاستيقاظ المتكرر ليلا قد يكون أحد أعراض ضعف وظائف الكلى.

وقال إنه لا توجد معايير محددة لعدد الزيارات إلى المرحاض، لكن أحد مؤشرات خلل وظائف الكلى هو الاستيقاظ ليلا، وهي إشارة يجب أن تدفع المرء إلى الانتباه لعمل الكليتين”.

وتابع: “إذا تمت ملاحظة وجود ألم عند التبول بشكل متكرر، فيجب التحقق من وجود عدوى في المسالك البولية”.

وشدد الطبيب على عدم جواز الصبر والتحمل عند ظهور حاجة في الذهاب إلى المرحاض، وذلك بالنسبة للرجال والنساء على السواء.

وشدد على أن أي ركود في البول يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة، أي أن العدوى من البول يمكن أن تنتقل إلى أبعد من ذلك، إلى نسيج الكلى ويتطور التهاب الحويضة والكلية.