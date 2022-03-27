إطلاق برنامج اكتشاف المواهب الرياضية للناشئات في الرياض وجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تطلق إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال شهر رمضان برنامجًا خاصًا للناشئات لاكتشاف المواهب الرياضية، في مدينتي الرياض وجدة، على أن تكون التدريبات من الساعة الـ 9 مساءً حتى الـ 11 مساءً.

وسيشرف على البرنامج مدربة المنتخب السعودي الأول مونيكا ستاب ومساعدة المدرب دنى رجب، كما سيضم الطاقم الفني للمدينتين مدربات وطنيّات حاصلات على الرخصة التدريبية B وC.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب، ونشر ثقافة كرة القدم لدى الفتيات في الفئة العمرية من 13 عامًا حتى 17 عامًا، إذ يأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بإدارة الكرة النسائية لتوسيع قاعدة كرة القدم النسائية.