شكرا لقرائتكم خبر عن قانونيان : تداول صور وفيديوهات المقذوفات الحوثية جريمة يعاقب عليها القانون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يجب على المواطنين والمقيمين المشاركة في حماية أمن الوطن

- مخالفة قانونية مجرمة بموجب نظام الجرائم المعلوماتية

أكد قانونيان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أن تداول صور مقاطع للمقذوفات الحوثية جريمة معلوماتية تمس بالأمن الوطني ويعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية، محذرين من تداولها في "قروبات" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القانوني أحمد الجيراني، أن مثل هذا الفعل قد يعرض صاحبه للعقوبة، وذلك من خلال المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية التي تنص على معاقبة أي شخص ينتج مادة من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 3 ملايين أو بكليهما.

وأضاف: "نحتاج لتوعية المجتمع بشكل كبير لحماية المجتمع من أن يكون ضحية، وأتمنى أن يتم تغليظ العقوبات في مثل هذه الحالات".

من جهته قال المستشار القانوني، ماجد قاروب، أن نظام الجرائم المعلوماتية يجرم تداول كل ما يمس الأمن الوطني وكل ما يمس الشأن العام بما يضر بالمصلحة العامة بعقوبة مالية وسجن، وبالتالي هذه المخالفة يجب أن يعرف الجميع أنها مخالفة قانونية مجرمة بموجب نظام الجرائم المعلوماتية وسبق لكل من النيابه العامة والأمن العام والداخلية والدفاع التحذير الدائم والمتكرر من عدم جواز نشر وتداول مثل هذه المقاطع والصور للمقذوفات الحوثية ونشرها في قروبات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنها لا تعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية فقط بل هي مخالفه للأمن العام ويجب على المواطنين والمقيمين جميعاً في الوطن المشاركة في حماية أمن الوطن بأن لا يكونو أبواقا وأعين للحوثيين وأذنابهم المحاربين لله ورسوله والوطن.

وأضاف: "وبالتالي يجب أن يكون هناك حس وطني وأمني لدى جميع المواطنين والمقيمين لهذه الجريمة المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون ويعاقب عليها أكثر من قانون ونظام لحمايه أمن وأمان الوطن والمواطنين.