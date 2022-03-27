جناح المملكة في معرض “إكسبو 2020 دبي” يشارك في فعالية “ساعة الأرض”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شارك جناح المملكة في معرض “إكسبو 2020 دبي” في فعالية “ساعة الأرض” التي تقام سنويًا بهدف تذكير الجميع بأهمية خفض استهلاك الطاقة والإسهام في الحفاظ على البيئة.

وتفاعل زوار الجناح مع هذه الفعالية العالمية، التي بدأت بالعد التنازلي قبل أن يتم إطفاء الأضواء الخارجية وأنظمة الصوت والأضواء الجانبية للجناح، بهدف نشر المزيد من الوعي بأهمية خفض البصمة الكربونية، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية وخفض مسببات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته عبر المشاركة في جميع المبادرات العالمية التي من دورها تقليل انبعاث الغازات.

وعبر جناحها في معرض “إكسبو 2020 دبي” أكدت المملكة التزامها بمبادئ الاستدامة من خلال تنظيمها لمجموعة من أنشطة الطاقة المستدامة، التي تهدف من خلالها إلى تعريف زوار الجناح في المعرض الدولي على خطط المملكة ونظمها وقوانينها الداعمة لمبادئ الاستدامة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بمفهوم الاستدامة وأشكالها وفوائدها، في الوقت الذي جاء تصميم المبنى متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، ليغدو واحداً من أكثر التصاميم استدامة في العالم.

ويضم مبنى الجناح الصديق للبيئة 650 لوحاً شمسياً تم تصنيعها من قبل رواد أعمال محليين في المملكة، فضلاً عن المساحة الخضراء المحيطة به المتمثلة في الحديقة الخارجية التي تمثل أحد أشكال الاستدامة التي اعتمدتها المملكة في تصميم الجناح، من أجل تعزيز الحلول الطبيعية التي يمكنها أن تلهم الآخرين لإعادة تأكيد التزامهم تجاه البيئة وحماية كوكب الأرض.