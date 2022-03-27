نادي الصفا يحقق كأس بطولة المياه المفتوحة للسباحة لجميع الفئات السنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حقق نادي الصفا كأس بطولة المياه المفتوحة للسباحة لجميع الفئات السنية التي أقيمت على مسبح وزارة الرياضة بالدمام تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة. وحلّ نادي الصفا في المركز الأول بـ 795 نقطة, والخليج ثانيًا بـ 705 نقاط, وجاء الهلال ثالثًا بـ 560 نقطة. وشارك في البطولة 32 ناديًا على مستوى المملكة و192 سبّاحا, وقاد البطولة تحكيمياً 33 حكما. وتأتي البطولة استمرارا لمنافسات الأندية وتنفيذا لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السبّاحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية. أخبار قد تهمك

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