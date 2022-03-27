الرئيس الأوكراني: بلادي أصبحت مدمرة أكثر من الشيشان خلال حربها مع روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الوضع في منطقة زابوروجيا صعب للغاية، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأوكراننية منعت الروس من الدخول إلى قلب ماريوبول.

وأضاف زيلنسكي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية غير رسمية، أن بلاده حتى اللحظة لم تسلم الجرحى داخل مدينة “ماريوبول”، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون بينهم جنود روس، مؤكدًا أن هناك قوائم بشأن تبادل جثث الجنود “ولا أفهم تعثر العملية”.

وشدد الرئيس الأوكراني، على أن بلاده لا تريد الاحتفاظ بالجثث لكن الروس يتلاعبون في هذه المسألة، لافتا إلى أنه لا يتم مناقشة قضية استخدام اللغة الروسية في أوكرانيا، خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين حاليا.

و الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن بلاده لن تستكمل المحادثات مع روسيا إذا واصلت المطالبة بنزع السلاح، مشيرا إلى أن روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في أوكرانيا، وأن “بلاده أصبحت مدمرة أكثر من الشيشان خلال حربها مع روسيا”.