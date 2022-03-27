في يومه الأول.. 16 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - 08-24-1443 08:26

صدى تبوك – متابعة

شهد ختام اليوم الأول من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال -الذي تحتضنهُ العاصمة الرياض- توقيع 33 اتفاقية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تجاوزت 16 مليار ريال، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووقعت أرامكو السعودية 10 مذكرات تعاون واتفاقيتين مع شركات محلية وعالمية في مجالات التحول الرقمي، وتقنية المعلومات، والتنمية الوطنية، فيما وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقيات مع عدة جهات تتمثل في الهيئة الملكية بينبع، ومعهد ريادة الأعمال الوطني.

وأعلِن عن إطلاق عدد من المنتجات والمبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال بأكثر من 11 مليار ريال، في حين وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار ريال، فيما أطلقت شركة سابك صندوق نساند “2” مع شركة الأهلي المالية بقيمة 750 مليون ريال لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي.

كما وقعت شركة Cars24 العالمية إحدى منصات التجارة الإلكترونية للسيارات وشركة Lenskart العالمية أكبر سلسلة متاجر للنظارات الطبية الآسيوية وشركة Kitopi المتخصصة في المطابخ السحابية مذكرات تفاهم مع منشآت لتقديم الدعم لرواد الأعمال في المجالات التخصصية.

وأبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مذكرة تفاهم مع كلٍ من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لإطلاق وتدشين مبادرة “روّاد”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتعاون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي وسابك، بهدف التعاون في عدد من المبادرات لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تم توقيع اتفاقية مع شركة الجبر للتمويل لتقديم منتجات تمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 20 مليون ريال.