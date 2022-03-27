حماية المستهلك تطلق مركز خدمة المستهلك الافتراضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أطلقت جمعية حماية المستهلك مركز خدمة المستهلك الافتراضي، الذي يقدم خدماته لجميع المستهلكين في المملكة، حيث يتم حاليًا تقديم خدمات الاستشارات القانونية وتشمل توجيه المستهلك وإرشاده للجهات المعنية بحل مشكلته.

ويتم دعم المستهلك عن طريق المركز بصياغة الشكوى التي سوف يقدمها للجهات المختصة بعد النظر في معطيات المشكلة، إضافة إلى مساندته في تقديم الاستشارة القانونية في حال رغبته بالتوجه للقضاء، والمساندة في صياغة صحيفة الدعوى.

وجرى تفعيل الخدمات بناء على تجارب الجمعية في هذا المجال ودراسة نماذج الحالات لبعض المستهلكين الذين استفادوا من هذه الخدمات في مراحلها التجريبية، حيث تسعى الجمعية لتقديم هذه الخدمات بشكل سريع ووقت قياسي عبر نظام إلكتروني متكامل يمكّن المستهلك بسهولة من رفع طلب الاستشارة ومتابعتها وإرفاق الملفات اللازمة والتواصل مع الموظف المسؤول في أي وقت، ويحتفظ النظام بجميع طلبات الدعم والاستشارات في حساب المستهلك الخاص للعودة لها في أي وقت.

ويمكّن النظام جميع المستهلكين من رفع المقترحات والملاحظات عن كل ما يخص المستهلك في السوق السعودي عبر النظام لتقوم الجمعية بدراستها والرفع بها للجهات المعنية في حال إمكانية تحقيقها، كما يوفر مركز خدمة المستهلك قاعدة بيانات معرفية للمستهلك تجيب عن معظم الأسئلة الشائعة والاستشارات المتكررة التي ترد للجمعية للإسهام في زيادة سرعة الوصول للمعلومات التي تهم المستهلك وتسانده في الحصول على حقوقه، حيث سيتم تحديث القاعدة بشكل مستمر بناء على المعارف التي تتكون من خلال العمليات التشغيلية في المركز.

وتدرس الجمعية إضافة خدمات جديدة سيُعلن عنها قريبًا.