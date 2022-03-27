“الصندوق الصناعي” و”منشآت” يوقعان اتفاقية تعاون لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم اتفاقية تعاون لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك من خلال برنامجيْهما (آفاق، وطموح)، لتمكين عملاء الصندوق الحاليين والجدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها “منشآت”، إضافة إلى نشر التوعية بالبرامج والمنتجات المحدَّدَة في الاتفاقية، والبحث عن أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين.

ومثّل الصندوق الصناعي في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي للائتمان الأمير سلطان بن خالد، فيما مثّل “منشآت” نائب المحافظ لخدمات المنشآت المهندس ريان بن إبراهيم الفايز.

وتهدف الاتفاقية – التي جرى توقيعها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) الذي تنظمه “منشآت” – إلى تمكين عملاء الصندوق الحاليين والجدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الخدمات والبرامج المقدَّمة من قِبَل “منشآت” وفق شروطها وأحكامها المعتمدة، إضافةً إلى التعاون بين الطرفين في مجال التسويق المشترك ونشر التوعية بالبرامج والمنتجات الخاصة بهما، وذلك وفقاً للآليات والشروط والأحكام المعتمدة لدى الطرفين.

وتتمثل أوجه التعاون في الاتفاقية بأن تعمل “منشآت” على إضافة البرامج الخاصة بالصندوق الصناعي ضمن المسار الصناعي في برنامجها “طموح”، وذلك بما يتوافق مع شروط البرنامج الذي يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز نموها وتطوير قدراتها، وذلك من خلال ربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم من القطاعيْن العام والخاص.