محمد بن مسعود - الدمام - بيت الثقافة بالعاصمة صنعاء تحتضن السلطة الرابعة ” “الاعلام ‎اليمني تحت النار و ‎الحصار: 7 سنوات من الحرب المنسية

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تحتضن غدا بيت الثقافة بالعاصمة صنعاء السلطة الرابعة ندوة تحت شعار

“الاعلام ‎اليمني تحت النار و ‎الحصار: 7 سنوات من الحرب المنسية”

هذا وقد وجهة لجنة دعم الصحفيين دعوة للوسط الاعلامي والحقوقي والسياسي للحضور في فعالية تحت شعار الإعلام اليمني تحت النار والحصار سبع سنوات من الحرب المنسية ..

ومن المقرر ان تطلق اللجنة تقريرها السنوي حول الإنتهاكات التي طالت الإعلام اليمني والصحفيين في مختلف محافظات اليمن جرى الحرب الغاشمة على والتي راح ضحيتها الكثير من الصحفيين والإعلاميين ..

ويستعرض في الفعالية الانتهاكات التي طالت السلطة الرابعة خلال سبع سنوات من العدوان والحصار

والسُبل الكفيلة في تقديم الدعم اللازم لحماية الحريات

وحماية الصحفيين والإعلاميين وتقوية حقوق للعاملين في مجال الإعلام.والدفاع عن حرية الصحافة الإعلام المرئي والمسموع، ووسائل التواصل الإجتماعي.

الفعالية التي من المتوقع ان يحضورها الجانب الرسمي ونخبة من الأكاديميين والسياسيين واعمدات الإعلام اليمني

اللجنة إذ تهيب بكافة الصحفيين والإعلاميين الحضور يوم

الاثنين 28 اذار-مارس 2022

الساعة 10:00 بتوقيت ‎#اليمن

المكان: قاعة بيت الثقافة