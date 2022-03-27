اخبار الخليج – تشييع جثمان الفنان المصري أحمد حلاوة لمثواه الأخير

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة عدد من الفنانين شيعت أسرة ومحبى النجم الراحل الفنان المصري أحمد حلاوة، اليوم السبت، جثمانه إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الجنازة عليه فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد.

حيث حرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، فى مقدمته أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ونهال عنبر، والفنان سامح الصريطى، وغيرهم.

يذكر أن الفنان الراحل أحمد حلاوة، قدم ما يزيد عن 200 عمل فنى، أشهرهم من المسلسلات: «رأفت الخهجان، دموع فى عيون وقحة، أهل كايرو، والاختيار 2».