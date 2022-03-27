اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد وفداً رفيع المستوى من منظمة التعاون الرقمي برئاسة سعادة السيدة ديمة يحيى اليحيى أمين عام المنظمة على هامش زيارة رسمية الى مملكة البحرين في الفترة من 27 إلى 29 مارس 2022. وتم خلال اللقاء مناقشة عمل وأهداف منظمة التعاون الرقمي، ودور مملكة البحرين كعضو مؤسس بالمنظمة. وقد حضر اللقاء مدير العلاقات الحكومية الدولية عمر النمر وسعود الغريميل، مدير علاقات الأنظمة البيئية الرقمية والمهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.

وبهذه المناسبة صرح سعادة وزير المواصلات والاتصالات «إن مملكة البحرين من الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي ولدينا تجربة مميزة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية. ونحن نتطلع قدماً إلى بناء علاقتنا مع منظمة التعاون الرقمي والاستفادة من المزيد من الفرص التي من شأنها زيادة مساهمتنا في التعاون الرقمي وذلك لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك.»

والجدير بالذكر أنه قد تم انشاء منظمة التعاون الرقمي في عام 2020 كأول منظمة دولية معنية بالاقتصاد الرقمي والتي ترمي لتحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر تحقيق قفزات تنموية قائمة على الابتكار. حيث تعنى المنظمة بإسراع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة التحول الرقمي من خلال اعضاءها وتضم المنظمة حالياً في عضويتها ثمانية دول: مملكة البحرين، دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية نيجريا الاتحادية، جمهورية باكستان الاسلامية، سلطنة عمان، جمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية.