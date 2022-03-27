نائب أمير الشرقية يستقبل مدير وأعضاء هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام علي بن حسن مشنوي يرافقه عدد من أعضاء الفرع.

واكد نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في إبراز ودعم قضايا دوت الخليج ومقدراته، ونبه إلى أن دور وسائل الاعلام في هذه المرحلة يعد في غاية الأهمية كونها مسؤولة عن رسم صورة مشرقة للوطن في الخارج ومواجهة الحملات الاعلامية العدائية التي تتعرض لها المملكة، وقال: "الالتزام بأخلاقيات المهنة أصبح ضرورة ملحة عبر البحث عن الحقيقة وايضاحها والتدقيق في مصادر المعلومات والتأكد منها".

واطلع نائب أمير الشرقية على شرح عن أبرز الأعمال والانجازات التي نفذها فرع الهيئة والخدمات المقدمة للصحفيين في مدينة الدمام ومحافظات الخُبر، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والعديد، والخفجي، والنعيرية، وما تضطلع به رؤية هيئة الصحفيين السعوديين من أدوار في أن تكون الصحافة السعودية رائدة في محتواها وتعزيز مهارات وأخلاقيات القائمين عليها، والأهداف المرجوة منها في رفع مستوى مهنة الصحافة والعمل على تقدمها وتطورها وترسيخ مفاهيمها، وصقل ذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية.

وعبر مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمبادرات والبرامج التي تعمل الهيئة على تنفيذها، والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة في تطوير وتنمية القطاع الإعلامي في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى تقديم الدعم للإعلامين بالمنطقة الشرقية من خلال إيجاد مظلة موحدة لممارسي المهنة تساهم في تطوير مهاراتهم، وتقديم الدعم والتدريب عبر البرامج التي تواكب التطور السريع للمهارات الإعلامية سواء عبر الدورات التدريبية أو الندوات والمحاضرات التي تقيمها الهيئة.