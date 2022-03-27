الفيصل يطلع على استعدادات مؤتمر الموهبة والإبداع

استقبل مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، الدكتور سعود المتحمي.

واطلع الفيصل على استعدادات «موهبة» لإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإقامته كل عامين، وأقيمت نسخته الأولى في نوفمبر 2020 ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

بينما ستقام الدورة الثانية من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع في جدة نوفمبر المقبل تحت رعاية خادم الحرمين، وسيفتتحه نيابه عنه الأمير خالد الفيصل في ميناء جدة الإسلامي.

تسعى «موهبة» من خلال المؤتمر لاستشراف المستقبل، وتعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على تغيير الواقع، وتحقيق ازدهار البشرية والتنمية المستدامة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الدولية عبر شراكات فاعلة، لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة من أجل مواجهة المستجدات والتحديات العالمية.

وشهد المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع مشاركة 17 متحدثا ومشاركا من الخبراء والمهتمين بالموهبة من داخل المملكة وخارجها، محققا نسبة مشاهدات غير مسبوقة في عالم المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، تجاوزت 7.7 ملايين مشاهدة من أكثر من 160 دولة.