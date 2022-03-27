القبض على 15 شخصا لسرقتهم محال تجارية ومنازل واستراحات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أن شرطة محافظة المخواة قبضت على 15 شخصا بينهم 6 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية و8 مواطنين وذلك بسبب سرقتهم كيابل نحاسية واسطوانات غاز ومكيفات من محال تجارية ومنازل واستراحات. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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