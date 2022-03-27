وستقام يوم غد وبعد غد دورتان تحت عنوان:" التأهيل البيئي وتأهيل المدرجات الزراعية"، يقدمها الدكتور نجيب علي الصغير فيما تختتم بورشة عمل بعنوان:"أهمية المجتمع الزراعي التعاوني ودوره في مجال التنمية الريفية يقدمها الدكتور مقبل احمد النويري.
من جهة أخرى، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني على أهمية الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي تثقف المجتمع وبالذات المزارعين بأهمية الزراعة والبيئة مؤكداً أن سياسة الوزارة تحث بأستمرار هذه الأعمال وعلى متابعة مثل هذه المبادرات الهامة وقال :" الدولة حفظها الله تعتني بالمواطن والمزارع والبيئة وتقدم كل الدعم لهذا الجانب الهام".
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد مياه الأمطار في بيئة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.