حصاد مياه الأمطار في بيئة عسير

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير صباح اليوم بمسرح الإدارة بحي الموظفين دورة بعنوان:" حصاد مياه الأمطار"، بالتعاون مع جامعة الملك خالد ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية ومجلس الجمعيات التعاونية، وقدم المحاضرة الدكتور خالد محمد والدكتور محمد البرقاوي وسط حضور جيد لعدد من المزارعين والمهتمين.

وستقام يوم غد وبعد غد دورتان تحت عنوان:" التأهيل البيئي وتأهيل المدرجات الزراعية"، يقدمها الدكتور نجيب علي الصغير فيما تختتم بورشة عمل بعنوان:"أهمية المجتمع الزراعي التعاوني ودوره في مجال التنمية الريفية يقدمها الدكتور مقبل احمد النويري.

من جهة أخرى، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني على أهمية الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي تثقف المجتمع وبالذات المزارعين بأهمية الزراعة والبيئة مؤكداً أن سياسة الوزارة تحث بأستمرار هذه الأعمال وعلى متابعة مثل هذه المبادرات الهامة وقال :" الدولة حفظها الله تعتني بالمواطن والمزارع والبيئة وتقدم كل الدعم لهذا الجانب الهام".