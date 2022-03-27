ويأتي إصدار الجامعة لهذه الدراسة ضمن مئات المؤلفات والدراسات والكتب المتخصصة التي تحرص الجامعة على نشرها سنويًا لرفد المكتبة العربية، وللتأكيد على ريادتها عربياً وامتلاكها لأكبر مستودع رقمي في العلوم الأمنية على المستوى الإقليمي، وقد بلغت إصدارات الجامعة حتى الآن (670) إصداراً علميًا محكمًا تناولت مختلف تخصصات العلوم الأمنية والعدلية والاجتماعية بحيث تتسع لاحتياجات الأمن بمفهومه الشامل.
واتجهت الجامعة إلى تحويل جميع إصداراتها العلمية وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث الندوات العلمية والمؤتمرات والدورات التدريبية إلى إصدارات رقمية إلكترونية سعياً نحو بناء مكتبة أمنية رقمية تخدم الأجهزة الأمنية العربية والباحثين والمهتمين بوصفها مكوناً أساسياً ورئيساً من مكونات التعليم الحديث، وأتاحت الجامعة للباحثين إمكانية الحصول على هذه الإصدارات الرقمية من خلال المستودع الرقمي في بوابتها الإلكترونية على الإنترنت.
يذكر أن الجامعة تقوم بترجمة العديد من إصداراتها العلمية إلى اللغات العالمية خاصة في مجالات مكافحة الجرائم المستحدثة ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وغيرها، وتقوم بتزويد مراكز البحوث ومكتبات الجامعات والمؤسسات الثقافية والأمنية والعسكرية ذات العلاقة حول العالم بهذه الإصدارت بصفة دورية .
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة علمية تكشف دور الذباب في التحقيقات الجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.