دراسة علمية تكشف دور الذباب في التحقيقات الجنائية

أصدرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دراسة علمية مفصّلة تحت عنوان (أساسيات علم الحشرات الجنائي "دور الذباب في التحقيقات القانونية")، استعرضت فيها دور الذباب في كشف ملابسات الجرائم، كأحد أكثر الحشرات التي تُستخدم كقرائن وأدلة جنائية لكشف غموض العديد من الجرائم من قبل المحققين، واستعان بها الإنسان منذ القدم في هذا المجال، وتعد هذه الدراسة العلمية أحد أهم المدونات في هذا التخصص، حيث يشكل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العربية المتخصصة، وذلك لندرة الدراسات والكتب المؤلّفة في علم الحشرات الجنائي، كما يقدم الكتاب معلومات أساسية تساعد الطلاب الجامعيين والأطباء الشرعيين والمحققين في القضايا الجنائية.

ويأتي إصدار الجامعة لهذه الدراسة ضمن مئات المؤلفات والدراسات والكتب المتخصصة التي تحرص الجامعة على نشرها سنويًا لرفد المكتبة العربية، وللتأكيد على ريادتها عربياً وامتلاكها لأكبر مستودع رقمي في العلوم الأمنية على المستوى الإقليمي، وقد بلغت إصدارات الجامعة حتى الآن (670) إصداراً علميًا محكمًا تناولت مختلف تخصصات العلوم الأمنية والعدلية والاجتماعية بحيث تتسع لاحتياجات الأمن بمفهومه الشامل.

واتجهت الجامعة إلى تحويل جميع إصداراتها العلمية وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث الندوات العلمية والمؤتمرات والدورات التدريبية إلى إصدارات رقمية إلكترونية سعياً نحو بناء مكتبة أمنية رقمية تخدم الأجهزة الأمنية العربية والباحثين والمهتمين بوصفها مكوناً أساسياً ورئيساً من مكونات التعليم الحديث، وأتاحت الجامعة للباحثين إمكانية الحصول على هذه الإصدارات الرقمية من خلال المستودع الرقمي في بوابتها الإلكترونية على الإنترنت.

يذكر أن الجامعة تقوم بترجمة العديد من إصداراتها العلمية إلى اللغات العالمية خاصة في مجالات مكافحة الجرائم المستحدثة ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وغيرها، وتقوم بتزويد مراكز البحوث ومكتبات الجامعات والمؤسسات الثقافية والأمنية والعسكرية ذات العلاقة حول العالم بهذه الإصدارت بصفة دورية .