وزير الصحة يُكرم الفائزين بجائزة التميز في تجربة المريض

كرّم وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم الأحد الحاصلين على جائزة التميز في تجربة المريض في دورتها الثالثة لعام 2021.

وحصل على جائزة التميز في مسار القائد المؤثر كل من مدير عام الشئون الصحية في منطقة نجران، والمدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي في المنطقة الشرقية، ومجمع الملك فيصل في الطائف، فيما فاز في جائزة التميز عن مسار القصة الملهمة، مستشفى بدر العام ومستشفى الملك خالد في نجران ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف، وفي مسار أبطال الصحة فاز بجائزة التميز في تجربة المريض مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج، ومستشفى النساء والولادة في الطائف، ومستشفى سراء عبيدة في منطقة عسير، ونال الجائزة في مسار توظيف بيانات صوت المستفيد إدارة تجربة المريض في تجمع حائل الصحي، وإدارة تجربة المريض في مديرية الشئون الصحية في الحدود الشمالية.

كما كرّم الفائزين بجائزة التميز في مسار المجالس الاستشارية المثمرة، وهم: مستشفى الملك خالد في منطقة حائل، وإدارة تجربة المريض في المديرية العامة للشئون الصحية في منطقة عسير ، والإدارة التنفيذية في تجمع الرياض الصحي الأول.

وفي مسار المشاريع التحسينية المتميزة فاز مستشفى شرورة العام في منطقة نجران، ومبادرة وصلني في مستشفى العيون في جدة، ومركز رحمة في مجمع إرادة للصحة النفسية في حائل، ونزل المواساة في تبوك.

وحصل مستشفى البكيرية العام في التجمع الصحي لمنطقة القصيم ومستشفى الأطفال في الطائف على جائزة مسار الرحلات العلاجية الأكثر تأثيرا، فيما حصل على جائزة التميز في مسار أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض في رحلة العيادات الخارجية مستشفى الملك خالد في حفر الباطن، مركز الوهيبية في حائل، مركز السكري في مستشفى الملك عبدالله في بيشة في منطقة عسير، مركز الأمير فيصل بن خالد للقلب في عسير، ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض.

وتهدف الجائزة إلى دعم توظيف مفهوم الرعاية الصحية التي ترتكز على الإنسان، وتحفيز مقدمي الرعاية الصحية، والقيادات الصحية على مستوى المملكة، من أجل بناء ثقافة الشراكة مع المستفيدين بغية الوصول إلى تجويد الخدمات، والمساهمة في تعزيز مفهوم تجربة المريض.