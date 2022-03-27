ويأتي ذلك تماشيا مع التعليمات التي تنص بإزالة تلك المظلات المخالفة والتجاوزات.
و أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الخطوة تهدف لمعالجة وضع المظلات العشوائية نظرا لخطورتها على مرتادي الطرقات جراء سقوطها أو سقوط أجزاء منها إضافة إلى أهمية تنظيم وتقنين وضع تلك المظلات بما يتوافق مع اللوائح والتعليمات حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة، ما سينعكس بشكل إيجابي على المشهد الجمالي للمدن ومحافظات المنطقة.
يذكر أن هذه الحملة جاءت ضمن أعمال مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث تقوم الأمانة بجولات ميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لرصد وتحسين أي مظهر سلبي ومعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع مدن ومحافظات المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير: حصر 700 مظلة عشوائية مخالفة تمهيدا للإزالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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