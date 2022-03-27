أمانة عسير: حصر 700 مظلة عشوائية مخالفة تمهيدا للإزالة

انتهت أمانة عسير وبلدياتها مؤخرا من حصر مظلات السيارات العشوائية المخالفة وذلك تمهيدا لإزالتها و التي تجاوزت 700 مظلة مخالفة. وجاءت تلك الجهود بهدف الحد من ظاهرة انتشار المظلات العشوائية و المخالفة و ذلك من خلال حصر شامل قام به المراقبين الميدانيين لتلك الظاهرة بمدن ومحافظات المنطقة، التي تعد مخالفة توجب الغرامة المالية والعقوبات المنصوص عليها نظاما في ظل انتشارها العشوائي والمخالف على الارصفة والاراضي بالشوارع وداخل الاحياء السكنية.

ويأتي ذلك تماشيا مع التعليمات التي تنص بإزالة تلك المظلات المخالفة والتجاوزات.

و أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الخطوة تهدف لمعالجة وضع المظلات العشوائية نظرا لخطورتها على مرتادي الطرقات جراء سقوطها أو سقوط أجزاء منها إضافة إلى أهمية تنظيم وتقنين وضع تلك المظلات بما يتوافق مع اللوائح والتعليمات حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة، ما سينعكس بشكل إيجابي على المشهد الجمالي للمدن ومحافظات المنطقة.

يذكر أن هذه الحملة جاءت ضمن أعمال مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث تقوم الأمانة بجولات ميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لرصد وتحسين أي مظهر سلبي ومعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع مدن ومحافظات المنطقة.