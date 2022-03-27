البحرين تسجل ارتفاعًا بنسبة 32٪ في المدفوعات على بطاقات الائتمان والخصم الدولية خلال أسبوع سباق الفورمولا 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ساهم سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 الذي اختتم مؤخرًا في زيادة كبيرة في حجم وقيمة المدفوعات الإلكترونية المسجلة على منصات معالجة المدفوعات التابعة لشركة الخدمات المالية العربية AFS في جميع أنحاء مملكة البحرين.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية AFS سامر سليمان، قائلاً: «يعتبر سباق الجائزة الكبرى للبحرين أهم ما يميز التقويم المالي للمملكة، مما يؤدي إلى تدفق كبير للسياح وزيادة الإنفاق المحلي، كما يتضح من بيانات شركة الخدمات المالية العربية AFS لمؤشر المعاملات. وتفخر AFS بكونها عاملاً محورياً في تسهيل بنية أساسية قوية للمدفوعات الرقمية في البلاد».

يُظهر مؤشر المعاملات عبر منصات معالجة المدفوعات التابعة لشركة الخدمات المالية العربية AFS زيادة كبيرة في المعاملات من مواطني المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والإمارات العربية المتحدة، وما يزيد عن 50٪ لحاملي البطاقات من الهند (59٪) وسنغافورة (57٪) وكندا (52٪)، والمملكة المتحدة (50٪).

استفاد التجار المشاركين مع شركة الخدمات المالية العربية AFS من زيادة كبيرة في قيمة المعاملات عبر جميع القطاعات الرئيسية: الترفيه العائلي (زيادة بنسبة 65٪)، والفنادق (زيادة بنسبة 39٪)، والمطاعم (زيادة بنسبة 34٪)، وتجارة الأزياء بالتجزئة (زيادة بنسبة 29٪) ومحلات السوبر ماركت (زيادة 26٪). بفضل خبرة AFS ومنصة معالجة المدفوعات الحديثة لديها، تمكن التجار من إدارة الحجم الكبير من المعاملات بسلاسة.

مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفيةABC ، تفتخر شركة الخدمات المالية العربية AFS بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة. تمتد هذه الخدمات لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية،وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. أدى تفانيها في الابتكار إلى جعل شركة الخدمات المالية العربية AFS قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية والمزيد. من خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد تم تكريم الشركة كأفضل مزود لحلول الدفع الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لعام 2022 من مجلة الأعمال العالمية، وأفضل مبتكر رائد للمدفوعات في البحرين لعام 2021 من مجلة آفاق الأعمال العالمية إلى جانب أفضل مقدم لحلول الدفع لعام 2021 من مجلة الأموال والصيرفة العالمية. تمتلك شركة الخدمات المالية العربية AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.