اخبار الخليج – المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال وشركة «تنمو» للاستثمار توقعان مذكرة تفاهم

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال BEO وشركة تنمو للاستثمارات ‏مذكرة تفاهم، بمقر المؤسسة في خليج البحرين.. وقع المذكرة عن المؤسسة سيدة الأعمال فريال بنت عبد الله ناس رئيس مجلس الأمناء وعن شركة تنمو السيد سهيل غازي القصيبي رئيس مجلس الإدارة، بحضور السيدة ياسمين الحلي عضو مجلس إدارة المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال والرئيس التنفيذي لـ «تنمو» نواف الكوهجي.

وأكدت سيدة الأعمال فريال ناس على أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال على مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والجمعيات المعنية بتطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة وريادة الأعمال والاستثمار الملائكي في المملكة بما يخدم في النهاية مصالح القطاع والاقتصاد الوطني.. وخاصة قطاع ريادة الأعمال.

‏ وأضافت ناس قائلة «متفائلة جدًا بشأن التعاون المشترك والفرص المستقبلية بين مؤسستنا وشركة تنمو التي تملك رصيدا طيبا في مجال دعم رواد ورائدات الأعمال وتفعيل الاستثمار الملائكي داخل البحرين، ويمكن لشبكاتنا أن تستفيد ‏بشكل كبير وتعمل جنبًا إلى جنب لدعم رواد الأعمال الناشئين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة ‏والمتوسطة في هذا الصدد، وكذا التعريف بفرص وأهمية الاستثمار الملائكي من خلال مكتب «المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي» في منطقة الخليج والشرق الأوسط الكائن مقره بمملكة البحرين أيضا وأتشرف برئاسته‎».‎

ودشنت المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال BEO مؤخرا منصة تعزز الابتكار وتبادل الأفكار في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع التنافسية، وتوفير فرص جديدة لتطوير قدرات رواد ورائدات الأعمال.

وانطلقت شركة «تنمو» في مملكة البحرين عام 2011 برأسمال 2.6 مليون دولار ضخها في ذلك الوقت 16 مستثمرا من الأفراد والكيانات من داخل المملكة، وتركز على تقديم فرص التمويل لرواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية والمبدعين المقيمين في البحرين والذين وصلوا إلى مرحلة الجدوى في رحلة عملهم.

‏وأكدت ناس أن المؤسسة ‏انطلقت من أفكار مؤمنة بشدة بقدرات المرأة ‏والشباب البحريني في قطاع ريادة ‏الأعمال، وأن الدعم الذي سيقدم من خلال برامج ‏المؤسسة وأهدافها سيكون له بالغ الأثر في تطوير هذا القطاع ‏ودعمه.. مؤكدة على أن المؤسسة ‏لديها خطة عمل واستراتيجية واضحة قائمة بالفعل تعمل على تنفيذها وفق برنامج ‏زمني لدعم رواد الأعمال النوابغ وأصحاب المهارات.

وتابعت قائلة «بدأنا فعليا واتخذنا ‏خطوات جدية في هذا السبيل وخاصة من حيث التوعية ‏بالاستثمار الملائكي ودوره المهم، إلى جانب حث المؤسسات الصغيرة والمتناهية ‏الصغر على التوسع والتصدير، عقدنا وسنعقد شراكات مهمة مع جهات عاملة ‏في ‏السوق، للارتقاء بالخدمات المقدمة من الطرفين ، وبلورتها بشكل واضح، نحن ‏نسعى أيضا لأن نوجد بيئة ‏بمثابة قاعدة انطلاق استشارية ولوجستية مساندة ‏لرائدات الأعمال والشباب في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ‏دفع المشروعات ‏والتجارب الناجحة لرواد ورائدات الأعمال من الشباب ليكونواً عنصراً أساسياً ‏وفاعلاً في قطاع ‏الأعمال»‎.‎

من جانبه قال السيد سهيل القصيبي إن مجلس إدارة «تنمو» يعمل على تطوير إستراتيجية جديدة لشركة «تنمو» وتكيّف نموذج عملها مع التطورات الحاصلة على صعيد الأعمال محليا وإقليميا ودوليا، وذلك من خلال استكشاف البحث عن الفرص الناشئة، والدخول باستثمارات تتميز بالإبداع وقابلية التطوير، والتعاون مع المستثمرين بغية دعم وتوجيه الشركات الناشئة ذات القيمة المضافة والقادرة على خلق فرص عمل ودفع عجلة التقدم والنمو للاقتصاد الوطني، معربا عن تقديره لجهود المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، و تفاؤله بقدرة الجانبين على التعاون المشترك في العديد من المشروعات القادمة بما يحقق الفائدة المرجوة للجانبين وتطوير الاقتصاد الوطني.