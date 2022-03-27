رئيس «ديوان الرقابة المالية»: تمكين الشباب البحريني وإشراكهم في مسيرة التطور

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الديوان يولي الشباب البحريني دعما خاصا من خلال برامجه وخططه، بهدف تمكينهم وبناء قدراتهم وإشراكهم في مسيرة الإنجاز والتطور.

وبين أن الديوان يعتزم دراسة كل الأنظمة والخطط المطبّقة لتستوعب أفضل الممارسات في مجال تمكين وبناء قدرات الشباب وبشكل ممنهج في العمل والتدريب والاتصال.

وأوضح أن يوم الشباب البحريني الذي يصادف في 25 مارس من كل عام، فرصة للاحتفاء بثمار التجربة البحرينية المتفردة في تنمية الشباب والارتقاء بطاقاتهم ومهاراتهم ورعايتهم على مختلف الأصعدة.

ونوه الشيخ أحمد إلى الدعم الذي يحظى به الشباب من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الدفع بالشباب البحريني من خلال تفعيل دورهم وتمكينهم في جميع القطاعات والمحافل.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حفظه الله، في تمكين الشباب البحريني عبر رعاية سموه لمبادرات نوعية واستراتيجيات متميزة ساهمت في الاستثمار بمهاراتهم وهِممهم.

واحتفل ديوان الرقابة المالية والإدارية بيوم الشباب البحريني حيث عقد جلسة حوارية لنخبة من الموظفين الشباب هدفت إلى التعرف على إنجازاتهم وتجاربهم.

يشار إلى أن نسبة الموظفين من فئة الشباب في الديوان تبلغ حوالي 57%، فيما تصل نسبتهم في الوظائف الإشرافية والقيادية إلى نحو 30%، وإلى 42% من بين المدققين الحاصلين على مؤهل مهني.