شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية الحفاظ على البيئة ودعم المزارعين والصيادين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري والذي قدم لسموه تقريراً عن إنجازات فرع الوزارة خلال العام الماضي ٢٠٢١.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية الحفاظ على البيئة والدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوزارة للقيام بمهامها واختصاصاتها في المنطقة ودعم المستفيدين من خدماتها من المزارعين والصيادين.

وأوضح المهندس عامر المطيري أن فرع الوزارة في المنطقة حقق العديد الإنجازات من أهمها تنفيذ 35 حملة تشجير أسفرت عن زراعة أكثر من (900) الف شجرة بالمنطقة ، كما بلغ متوسط عدد زوار المنتزهات الوطنية ( 40 ) الف ، وردم وتحصين أكثر من ( 87 ) بئر مكشوف ومعالجة وتحصين أكثر من مليون رأس ماشية ، كما تم تنفيذ ( 62 ) مشروع لإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء ، وبلغت المنتجات السمكية بالمنطقة ( 47) الف طن ، وبين المطيري أنه تم القضاء على الجراد بالمنطقة بنسبة ( 100 % )ولله الحمد، كما تم خفض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء إلى ( 14 % ) بنخيل المنطقة ، وبلغت الصادرات النباتية بمنافذ المنطقة أكثر من ( 178 ) ألف طن ، كما تم تنفيذ أكثر من ( 6300 ) جولة رقابية نفذها المراقبون بالمنطقة .

ورفع المطيري شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال وبرامج الفرع لخدمة المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة.