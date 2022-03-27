شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: موقفنا ثابت في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح الحجرف الموقف الثابت لمجلس التعاون في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم, بوزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في جمهورية اليمن.

كما أكد الأمين العام حرص دول مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد و بما يحقق الأمن و الاستقرار.