اخبار الخليج – الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تطلق مبادرة «تمكين الكوادر الشبابية»

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حفلاً لتكريم موظفيها من الشباب المتميزين، تزامنًا مع يوم الشباب البحريني الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في الخامس والعشرين من مارس، وبناء على مبادرة طموحة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، لإبراز مساهمات الشباب ومشاركتهم الفاعلة في نمو وازدهار الوطن في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

واطلقت الرئيس التنفيذي للهيئة السيدة إيمان مصطفى المرباطي خلال الاحتفال مبادرة (تمكين الكوادر الشبابية) في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، من خلال طرح برنامج للتوجيه والإرشاد المهني (Mentorship Program) لموظفي الهيئة من فئة الشباب بهدف خلق كوادر شبابية وطنية واعدة ومتخصصة في مجال التقاعد والتأمين الاجتماعي، وإعداد قادة المستقبل وإبراز قدراتهم، من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة ونقل المعرفة من إدارة الهيئة إلى شبابها الواعد.

كما قامت المرباطي بتكريم عدد من شباب الهيئة ذوي المبادرات والمشاركات الإيجابية في تحقيق النجاح والإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤكدةً تقديم كل الدعم لتعزيز دور الشباب وصقل مهاراتهم وإبراز إمكانياتهم وإسهاماتهم في عملية البناء والتطوير، منوهةً بأهمية يوم الشباب البحريني في إبراز الدور الفاعل الذي يقوم به الشباب البحريني لبناء المجتمع وتقدمه وتطوره في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.