البا توقع مذكرة تفاهم مع بوليتكنك البحرين لتعزيز الفرص التعليمية والتدريبية للكوادر الوطنية

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في البحرين في مجال الدراسات التطبيقية، عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 23 مارس 2022 لتعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين والرامية إلى تعزيز البرامج التدريبية والأكاديمية مما يعود بالنفع على الجانبين بتطوير وتنمية قدرات القوى العاملة الوطنية.

تم توقيع الاتفاقية بمقر شركة البا بحضور الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي، والرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف يسعى الطرفان للتعاون بشكل وثيق من أجل وضع مناهج مصممة خصيصًا لعدد من البرامج الأكاديمية في مختلف المجالات الهندسية الموجهة للمواطنين من موظفي الشركة. كما ويهدف هذا التعاون لتعزيز التبادل المعرفي بين الجانبين من خلال البحوث التطبيقية وغيرها من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، كالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً:» الاستثمار في التعليم والمعرفة هو وسيلتنا للمضي قدمًا نحو المستقبل، ونجاحنا في الغد يعتمد على استعدادنا له اليوم. ليس هنالك أهم من الاستثمار في تطوير وتنمية العنصر البشري الذي سيضمن لنا أفضل العوائد لتحقيق الهدف الذي نطمح إليه – بأن نصبح المنتج الأول للألمنيوم للأجيال القادمة.

«نتطلع للعمل والتعاون الوثيق مع بوليتكنك البحرين من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية ذات القدرات العالية، والتي ستتولى دفة القيادة نحو النمو المستقبلي للشركة، مما سيحقق بدوره النجاح والازدهار الاقتصادي لمملكة البحرين».

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان قائلاً:» نحن سعداء للغاية بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة البا التي تعد إحدى كبرى الشركات الصناعية الرائدة في العالم في مجال صهر وإنتاج الألمنيوم، ونود أن نؤكد أن هذا الاتفاق يمهد لتعاون أكبر، وخصوصًا في مجالات البحث العلمي والتدريب وتحسين البرامج الأكاديمية.

وهذه الشراكة الوطنية من شأنها أن تعزز من جهودنا المشتركة للاستثمار في العنصر البشري من خلال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، مما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبوليتكنك 2020-2024 المتوافقة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030».

حضر توقيع مذكرة التفاهم من بوليتكنك البحرين كل من عميد كلية الهندسة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات د. كريستاكيس باباجورجيو، ورئيس قسم الهندسة د. كريستينا جورجانتوبولو، ومدير قسم التنسيق الصناعي والتعليم المستمر عبدالرضا دسمال، ومن شركة البا كل من: المدير الإداري للشؤون الإدارية حمد الشيبة، ومدير أول الموارد البشرية والتدريب روضة سلمان العرادي.