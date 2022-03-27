«جبل عمر» تواصل خطة التحول الإستراتيجي لتمكين كبار المطورين العقاريين

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة، تنفيذ أحد برامج خطة التحول الإستراتيجي للشركة والذي يعتمد على تمكين كبار المطورين العقاريين من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مشاريع البناء والتطوير النوعية التي تقوم بتنفيذها الشركة في مكة المكرمة، مما يُساهم في تسريع وتيرة العمل لإنجاز تلك المشاريع التي تعمل على تطوير قطاع الضيافة بالعاصمة المقدسة لمواكبة التزايد المُطرد بعدد الحجاج والمعتمرين والذي يُتوقع له أن يصل إلى نحو 30 مليون حاج ومعتمر مع حلول العام 2030 تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير خالد العمودي إلى أن إستراتيجية التحول التي تنتهجها الشركة تستند إلى الفرص الفريدة التي توفرها رؤية بلادنا الطموحة لتطوير قطاع الضيافة في مكة المكرمة لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن بجوار المسجد الحرام، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التطوير العقاري لتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين على مدار العام، وذلك يتطلب مشاركة واسعة من كبار المطورين العقاريين للمساهمة في تطوير المناطق المطلة على الحرم الشريف، لاستيعاب أكبر عدد من زوار مكة عبر بناء الأبراج الفندقية والأسواق التجارية بأعلى مقاييس الجودة العالمية، ومن هنا انطلقت مبادرة تمكين كبار المطورين العقاريين والتي من شأنها تعزيز أدائهم عبر إتاحة الفرصة أمامهم لتطوير مشاريع نوعية وفق دعم نوعي من المطورين الرئيسيين لتقديم أفكار متجددة تساهم في تنفيذ الأعمال بأرفع مستويات الأداء والجودة لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده مكة على كافة الأصعدة.

وأكد العمودي أهمية المشاريع التي تقوم شركة «جبل عمر» بتنفيذها داخل المنطقة المركزية، والتي تساهم في تحويلها إلى وجهة جاذبة فريدة من نوعها تليق بمقام هذه البقعة الطاهرة.