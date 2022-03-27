وزير الطاقة: نعمل على تدريب كوادر وطنية على برنامج المملكة النووي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-24-1443 02:13

صدى تبوك – متابعة

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الأحد)، إنه يجري العمل على تدريب كوادر من أبناء الوطن على برنامج المملكة النووي.

وأوضح وزير الطاقة خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الأول، أن المملكة لا تسعى وراء أي نوع من الدعم لتحقيق مستهدفاتها المناخية، حيث إن الهدف في الشرق الأوسط هو تقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن العالم يرغب بالعمل مع المملكة للوصول إلى تكنولوجيا تخدم الحلول الخضراء.

وأبان أن المملكة لديها برنامج توطين وتقدم دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث لا نرغب بفشلهم وخروجهم من المجال، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي له ارتباط وثيق بقطاع الطاقة وقطاعات أخرى.

من جهة أخرى، قال الأمير عبدالعزيز، إنه يجب ألا ننسى أن من يقود رؤية السعودية 2030 شاب طموح للغاية ولا يعرف كلمة “مستحيل” ومادمنا محظوظين بقائد بمثل هذه الصفات، فمن البديهي أن في هذا البلد عددا كبيرا من الشابات والشباب بالطموح والحماس والعزم نفسه يعملون لمستقبلهم ومستقبل بلدهم.

وانطلقت صباح اليوم (الأحد) فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض وفندق “رتز كارلتون”، وذلك تحت رعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.