محمد بن مسعود - الدمام - 08-24-1443 02:13
صدى تبوك – متابعة
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الأحد)، إنه يجري العمل على تدريب كوادر من أبناء الوطن على برنامج المملكة النووي.
وأوضح وزير الطاقة خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الأول، أن المملكة لا تسعى وراء أي نوع من الدعم لتحقيق مستهدفاتها المناخية، حيث إن الهدف في الشرق الأوسط هو تقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن العالم يرغب بالعمل مع المملكة للوصول إلى تكنولوجيا تخدم الحلول الخضراء.
وأبان أن المملكة لديها برنامج توطين وتقدم دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث لا نرغب بفشلهم وخروجهم من المجال، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي له ارتباط وثيق بقطاع الطاقة وقطاعات أخرى.
من جهة أخرى، قال الأمير عبدالعزيز، إنه يجب ألا ننسى أن من يقود رؤية السعودية 2030 شاب طموح للغاية ولا يعرف كلمة “مستحيل” ومادمنا محظوظين بقائد بمثل هذه الصفات، فمن البديهي أن في هذا البلد عددا كبيرا من الشابات والشباب بالطموح والحماس والعزم نفسه يعملون لمستقبلهم ومستقبل بلدهم.
وانطلقت صباح اليوم (الأحد) فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض وفندق “رتز كارلتون”، وذلك تحت رعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة: نعمل على تدريب كوادر وطنية على برنامج المملكة النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.