بنك «إلى» يدشّن حساب الكنز بجوائز تزيد عن 1.5 مليون دولارٍ أمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك «إلى»؛ عن إطلاق «الكنز»، حساب الجوائز الرقمي بالكامل، والذي يوفّر للعملاء فرصة ربح جوائز نقدية كبيرة. ويعدّ «الكنز» الحساب الوحيد من نوعه من حيث إمكانية إنشائه خلال دقائق على هاتفك باستخدام تطبيق بنك «إلى» المصرفي.

يشجّع حساب الكنز؛ بالدلالة العربية لاسمه، العملاء على ادّخار المال مع فرصةٍ لربح «مبالغ كبيرة» لتحقيق تطلعاتهم المالية أسرع مما قد تصوّروه يومًا. ويشكّل هذا الحل الرقمي الذكي إحدى المنتجات التابعة لنموذج الخدمات المصرفية الرقمية الهادف لبنك «إلى»، الذي استلهم تصميمه من احتياجات العملاء وتطلعاتهم المالية المتغيّرة.

وتعليقًا على إطلاق حساب الكنز لبنك «إلى»، قال محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك «إلى» البحرين: بُني «إلى» على أساس الإصغاء إلى احتياجات عملائه. ولذلك، عملنا على إيجاد حساب جوائز يهدف إلى تغيير حياة عملائنا للأفضل. ونفتخر اليوم بإعلان أنّ الجوائز التي نقدّمها أصبحت أكبر من أي وقتٍ مضى؛ بإجمالٍ يزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي.»

تبدأ الجوائز من جوائز شهرية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي وتصل إلى جائزة منتصف العام بقيمة 120 ألف دولارٍ أمريكي؛ تُدفع لمدة عام على هيئة رواتبٍ شهرية قيمة كل منها 10 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى لأول مليونير من عملاء «إلى» بقيمة مليون دولار أمريكي نهاية العام. ويرتكز الحساب الجديد على هيكلٍ واضحٍ وشفّاف للجوائز؛ ليشجع العملاء على زيادة مدخراتهم للحصول على فرصة لربحٍ كبير من هذه الجوائز التي من الممكن أن تغيّر مجرى حياة الفائز.

سيُفتَح حساب الكنز تلقائيًا لجميع عملاء «إلى»، ليشكّل كلّ إيداع فيه بقيمة 50 دينارًا بحرينيًا فرصة واحدة لربح جوائز مالية ضخمة. و سيتمكن عملاء «إلى» أيضا من إرسال هدايا مخصصة للأصدقاء والعائلة عبر حساب الكنز وإهدائهم فرص للفوز بالجوائز النقدية الكبيرة، بشرط أن يستكمل غير المتعاملين مع بنك «إلى» إجراءات فتح الحساب الرقمية، والتي لا تستغرق سوى دقائق، ولا تتطلب سوى بطاقة هوية واحدة وصورة شخصية (سيلفي).

وأضاف المعراج قائلًا:» صُمّم الكنز ليلائم جميع الفئات العمرية، ويمكّن العملاء من استخدام طريقة أسهل وأكثر تشجيعًا على الادّخار، مما يؤكد على التزامنا بتقديم حلول مصرفية شاملة تحفّز على الادّخار وتعزّز التوازن المالي في البحرين. أشجّع الجميع على دخول سحبنا الأول؛ الذي ينتهي الإيداع له بتاريخ 31 مارس 2022، للحصول على فرصة التأهّل لجائزتنا الأولى بقيمة 50000 دولار أمريكي.»

للدخول إلى السحب، يجب على العملاء إيداع 50 دينارًا بحرينيًا كحدٍ أدنى في حسابات الكنز الخاصة بهم عبر تطبيق بنك «إلى» المصرفي، قبل آخر تاريخ للإيداع لكلٍ من السحوبات، على أن يبقى المبلغ في الحساب نفسه خلال مدة الاستبقاء المحددة. وسيُنشر كلٌ من الجدول الزمني لجوائز الكنز 2022، والمواعيد النهائية، وتواريخ السحب على الموقع الإلكتروني للبنك.

وبدورها، علّقت ندى طرادة، رئيس الأعمال والعملاء لدى بنك «إلى»، قائلةً: «في بنك «إلى»، نتطلع إلى تقديم الخدمات المصرفية لعملائنا ضمن إطار توفير تجارب رقمية سلسة. يتوفّر يمكن لعملائنا التعرف اكثر على حساب «الكنز» عبر تطبيق بنك «إلى»؛ إذ يوضّح لهم التطبيق هيكل الجوائز بشكلٍ سهل يشبه التقويم، ويُطلِع المستخدمين على المواعيد النهائية للإيداع، والفرص المتاحة لكل سحبٍ على الجوائز، مما يسهّل عليهم التخطيط لمواعيد إيداع مدّخراتهم للتأهل للدخول إلى السحب. إنّنا سعداء باستجابة السوق لحساب «الكنز» حتى اليوم، ومتحمسون لإعلامكم بأنّ فريق «إلى» يعمل دون كلل ليُطلِق لكم المزيد من المنتجات المتخصصة هذا العام.»

يحمل الكنز الروح ذاتها لمنتجات «إلى» من حيث السرعة، والراحة، والسهولة، فهو يعقب إصدار «حصالة»؛ ميزة الادخار الرقمية المبتكرة التي تقتطع ادّخارات شهرية آليًا، و»الجمعية»، أداة الادّخار المجتمعي التعاونية المستلهمة من أحد تقاليد المنطقة العريقة.

منذ تأسيسه، استمر «إلى» في تجاوز التوقّعات في مجال الابتكار المصرفي الرقمي في البحرين والمنطقة؛ فقد أطلق أكثر من 24 ترقية لتطبيقه، وحافظ على تقييم متميز للتطبيق؛ حيث حصل على 4.5/5 في متجر أبل، و4.6 في متجر جوجل بلاي. وقد حصل البنك الرقمي المتوفّر على الهواتف الذكية فقط على لقب «أفضل بنك رقمي للعملاء» و»أفضل تطبيق مصرفي هاتفي» في البحرين عام 2021 خلال حفل جوائز «أفضل البنوك الرقمية للعملاء في الشرق الأوسط» الذي نظمته مجلة غلوبال فايننس.