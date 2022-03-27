اخبار الخليج – مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق

27 مارس 2022.

وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس التقرير السنوي للمصرف، والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2021، كما أطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام.

هذا وقد اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الأول لعام 2022، وتقرير الأداء المالي للمصرف حتى نهاية فبراير 2022.

كما اطلع المجلس على التقرير الذي أعده المصرف والذي يتناول أهم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية خلال عام 2021. وقد أحيط المجلس علماً بأهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 14.9 بليون دينار في نهاية شهر يناير 2022 بارتفاع بنسبة 6.4% مقارنة بنهاية شهر يناير 2021. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر يناير 2022، حيث بلغت 12.9 بليون دينار بارتفاع بنسبة 5.6% مقارنة بنهاية شهر يناير 2021. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 10.9 بليون دينار في نهاية يناير 2022 بارتفاع بنسبة 3.8%مقارنة بشهر يناير2021، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 48.6% وحصة قطاع الأشخاص 47.1% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.