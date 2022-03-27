اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يفتتح حديقة الأشجار المذكورة في القرآن الكريم بمدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى 

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بتعزيز مفاهيم التربية البيئية في المناهج الدراسية، افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حديقة الأشجار والنباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، والتي نفذتها أقسام النجارة واللحام والأعمال الصحية والحدائق بمدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين، حيث قام بجولة اطلع خلالها على أقسام الحديقة التي تحتوي على لوحات إلكترونية ورمز الاستجابة السريعة (باركود) أمام أشجارها، تظهر أسماء ثمارها والآية التي وردت فيها وفائدتها.

وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بهذا المشروع التربوي المتميز الذي يعزز التمكين الرقمي، ويسهم في تعريف الناشئة على أنواع الأشجار والنباتات المذكورة في القرآن الكريم وأهميتها، من خلال ما يوفره من معلومات عبر اللوحات الالكترونية المنتشرة في الحديقة، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز المفاهيم المتعلقة بالبيئة في المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية، وذلك بالتركيز على عدد من المواضيع المتعلقة بالحياة الفطرية في مملكة البحرين، والتوازن البيئي، والتغيّر المناخي، والحفاظ على الثروات البحرية والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، وفوائد الطاقة البديلة، والمدرسة الخضراء، وإعادة التدوير، وغيرها من المواضيع البيئية، وذلك بهدف تعريف الطلبة بأهمية الحفاظ على البيئة، وإكسابهم مهارات التعامل مع التحديات البيئية، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الصفية واللاصفية الهادفة إلى تنمية وعيهم البيئي، استمراراً لجهودها على صعيد المناهج الدراسية والأنشطة التي تنفذها المدارس.

وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تشجيع منتسبيها في المدارس الحكومية والخاصة على المشاركة في الفعاليات البيئية المختلفة، مثل الحملة الوطنية للتشجير (دمت خضراء)، ومعرض البحرين الدولي للحدائق، وجائزة بابكو للمدرسة الخضراء، إلى جانب البرامج والأنشطة التي ينفذها برنامج جلوب البيئي، شاكراً ومقدراً الجهود المبذولة والساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الرقعة الخضراء في المؤسسات التعليمية، ومتمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.