اخبار الخليج – بدءًا من جلسة الثلاثاء.. النواب مخيّرون بين الحضور أو «الأونلاين» 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه ابتداءً من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، سوف تعقد الجلسات حضوريًا و «عن بعد» عبر الاتصال المرئي معًا، وذلك حرصًا على تمكين النواب من ممارسة دورهم التشريعي والرقابي بكل يسر وسهولة وانسيابية للعمل البرلماني.

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