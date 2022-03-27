اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشارك في الاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - في اطار انطلاق أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال GEC في نسخته الثانية عشر الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في أعمال الاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة والذي يقام في بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN بحضور وزير التجارة و وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي و مجموعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المشاركين ، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري.

ويشهد المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار «نعيد – نبتكر – نُجدد»، حضور عدد كبير من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصناع القرار من 180 دولة، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه بيئة ريادة الأعمال العالمية، ولتبادل الخبرات، واقتناص الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تعلم الدروس المستفادة من التحديات التي واجهها العالم خلال فترة الجائحة.

و خلال اعمال الاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة بمشاركة مجموعة من الوزراء، تمت مناقشة خطط وسياسات الدول في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأفضل الممارسات، حيث تم استعراض تجربة مملكة البحرين في تنمية قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر تدشين خطة عمل وطنية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوحيد الجهود وإطلاق برامج تنموية شاملة تستهدف بناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. والتي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل، حيث ركزت الخطة على أهمية تيسير التمويل وتيسير الوصول للأسواق بالإضافة الى تبسيط بيئة الأعمال وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار.