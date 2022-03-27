انطلاق أعمال ملتقى كود البناء السعودي غدًا

ويشهد الملتقى شخصيات بارزة في هذا المجال من المتحدثين المتخصصين وصناع القرار والخبراء، وتستعرض مجموعة من المواضيع الهادفة والمرتبطة بمستقبل كود البناء السعودي وأثره الإيجابي على المؤسسات والمجتمع وصولاً إلى ضمان مستوى جودة المباني في جميع مراحل البناء، ويقدم الملتقى ثلاث جلسات إثرائية تسهم بدورها في تحقيق مفهوم البناء المستدام،كما سيناقش الملتقى التعريف بإيجابيات الكود وأثره الاقتصادي ودور الجهات الحكومية في تطبيق كود البناء السعودي و تحفيز ودعم خدمات المكاتب الهندسية لتطبيق الكود.
يذكر أن الهيئة تهدف من خلال أعمال هذا الملتقى تعزيز التواصل العلمي ونشر المعرفة وفق التجارب والخبرات حيث يعد أحد المصادر الغنية بالمعلومات لتطوير وتحقيق المستهدفات الوطنية لمنظومة جهود الجهات المشاركة لتطبيق كود البناء السعودي نحو الإسهام في تحقيق أولويات تحسين كفاءة وسلامة واستدامة برنامج الإسكان في المملكة.
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