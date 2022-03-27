أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن صدور قرار مجلس أمنائها برئاسة وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, بتعيين الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان أمينًا عامًا للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره للدكتور أيمن عبده، على ما قدمه من جهود وإنجازات خلال فترة توليه الأمانة العامة للهيئة منذ عام 2016م وحتى 2022م، متمنيًا التوفيق والنجاح للأمين العام الدكتور أوس الشمسان.

وكان الشمسان أستاذ الصيدلانيات وطب النانو قد شغل مناصب قيادية عدة قبل توليه للأمانة العامة للهيئة، إذ كان عميد كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود، وعضو مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ورئيس فريق مستقبل الصحة في مجموعة تواصل المجتمع العشرين في مجموعة العشرين 2020، وعميد معهد الملك عبدالله لتقنية النانو، ومدير مركز التميز في طب النانو بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعضو المجلس الاستشاري في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.