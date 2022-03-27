جامعة أم القرى: المحاضرات المسائية عن بعد في رمضان

وجه رئيس جامعة أم القرى الدكتورمعدي بن محمد آل مذهب بأن تكون الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك للمحاضرات المسائية. وقد قام الحساب الرسمي لرئيس جامعة أم القرى في تويتر بنشر الجدول المعتمد والمحدّث لمواعيد المحاضرات الخاصة بالطلاب والطالبات ( الحضوري - عن بعد) وأوضحت الجامعة بأن المواعيد المنشورة في الجدول تشمل جميع المراحل الجامعية (دبلوم- بكالريوس-دراسات عليا).



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