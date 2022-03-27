العنف الأسري يتابع حالة الطفلة المدخنة

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، بأنه قام بمتابعة البلاغ المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي حول امرأة قامت بنشر فيديو لطفلة وهي تُدخن سيجارة إلكترونية.

ورد المركز عبر حسابه على مغرّدة نشرت المقطع و طالبت المركز باتخاذ ما يلزم : بأنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.

من الجدير بالذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919 - والصفحة الرسمية في تويتر @HRSD_1919 كما ‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، وحالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، ويقدم كذلك الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.