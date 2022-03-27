اخبار الخليج – «النيابة» تودع ضحية إتجار بالاشخاص دار الإيواء وتحيل المتهمة للمحاكمة

محمد بن مسعود - الدمام - ‎صرح رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة إتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة متهمة محبوسة إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 2022/4/10 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

‏‎وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها مفاده أنها حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تمكنت المتهمة من إيهامها بوجود فرصة عمل كعاملة منزل بنظام الساعات إلا أنها فور وصولها تم استقبالها وإيوائها واحتجازها من قبل المتهمة وتشغيلها في مجال الدعارة رغما عنها.

‏‎وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمة و أمرت بحبسها، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية.