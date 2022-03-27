أمانة الشرقية تشارك في ” ساعة الأرض ” بإطفاء أكثر من 1500 عمود إنارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

شاركت أمانة المنطقة الشرقية، أمس السبت 23/08/1443هـ، في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري “ساعة الأرض” بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50٪ لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً، وحتى التاسعة والنصف مساءً.

وجاءت مشاركة الأمانة بإطفاء أكثر من 1500 عمود إنارة، في حاضرة الدمام، وكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأكّدت أمانة المنطقة الشرقية أن ساعة الأرض حدثاً مهماً لتشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الالكترونية غير الضرورية لمدة ساعة؛ لرفع مستوى الوعي بخطر التغير المناخي، واتخاذ مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء يومياً، واتباع خطوات دائمة للطاقة المستدامة في أماكن العمل والمنازل والطرقات والأماكن العامة.

وتعدُ “ساعة الأرض” حدثًا بيئيًا عالميًا يُطلب خلاله من مُلاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام؛ وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تُسببهُ مصادر الطاقة.