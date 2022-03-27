وزير العدل يدشن المحكمة الافتراضية للتنفيذ

محمد بن مسعود - الدمام - 08-24-1443 12:29

صدى تبوك – متابعة

دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأحد)، المحكمة الافتراضية للتنفيذ، والتي تعمل بطريقة مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري.

ويأتي تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ تحقيقًا لبرامج التحول الرقمي، كما تعد أحد المشاريع الاستراتيجية للوزارة.

وكان وزير العدل قد أكد في وقت سابق، أنه سوف يتم تفعيل الناحية الرقمية في المحاكم، كما سيتم التحصيل من خلال الوسائل الإلكترونية الكاملة وسوف يتم إنهاء التعامل بالشيكات.

وأشار إلى أنه لا يوجد إيقاف خدمات في وزارة العدل، سوى منع التعامل المالي المرتبط بالحسابات المالية والعقارات، حيث يتم تحصيلها لصاحب الحق بما لا يؤثر على المدين خارج نطاق ذلك.