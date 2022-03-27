السعوديه والدة خالد عبدالرحمن في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - نعى الفنان خالد عبدالرحمن وفاة والدته التي وافتها المنيّة اليوم (الأحد) وفق ما أعلنه عبر حسابه الرسمي في «تويتر».

وقال خالد عبدالرحمن: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة. رب اغفر لها وارحمها وارفع نزلها في جنتك. رحلت من دار فناء إلى دار بقاء عندك يا أرحم الراحمين».

وكشف أنه ستتم الصلاة على والدته عصر اليوم في جامع الجوهرة البابطين في الرياض.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للفنان خالد عبدالرحمن ولذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم ويجبر مصابهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.