اخبار الخليج – وزير الأشغال يقوم بزيارة لمشروع البحرين هاربور بدعوة من الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية .

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على أن الوزارة مستمرة في جهودها الوطنية تعزيزا لمسيرة الخير والنماء التي يقودها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفي ظل الرؤى السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ، مشيراً الى أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة الشاملة وفي ما تشهده مملكة البحرين من نهضة في مختلف المجالات الحضارية والتنموية من خلال المشاريع الحيوية التي يتم تننفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص وبخاصة في مجال البنية التحيتة ومشاريع التطوير العقاري والاستثماري والتي تشكل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير ويرافقة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤن البلديات وعدد من كبار المسؤلين بالوزارة الى البحرين هاربور بدعوة من السيد هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية للأطلاع على المشاريع التطويرية التي تنفذها المجموعة ( هاربرهايتس وهاربر رو ) وكذلك ممشى البحرين هاربور الذي الذي تم افتتاحه مؤخرا ويبلغ طوله اكثر من 2.5 كيلومتر ، حيث أشاد سعادة الوزير بالجهود الطيبة التي تقوم بها مجموعة جي اف اتش المالية ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال انشطتها الاستثمارية المتنوعة في مجال ادارة الاستثمار ومشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية التي تشرف عليها شركة انفراكورب التي اعلنت عنها المجموعة مؤخراً.

وقد كان في مقدمة مستقبلي سعادة الوزير لدى وصوله الى البحرين هاربور السيد هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية والسيد ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة والعضو المنتدب والسيد صلاح شريف رئيس العمليات التنفيذية وعدد من كبارالموظفين بالمجموعة ، حيث رحب السيد هشام بزيارة سعادة الوزير مشيداً بالجهود الطيبة التي يقوم بها وجميع المنتسبين لوزراة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والدور الهام الذي تضطلع به الوزارة في تحسين جودة الحياة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ، في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور حضاري وعمراني متسارع ، وبخاصة في مجال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي اصبح شريكا اساسيا في مسيرة البناء والتطوير من خلال الرؤى الثاقبة والدعم والمساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ، من خلال خطة التعافي الاقتصادي والتوازن المالي التي اعلنتها الحكومة الموقرة مؤخراً والتي تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين واستقراره ومواصلة تحقيقه نتائج ايجابية بفضل المبادرات والسياسات المالية المتوازنة من اجل الوصول للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 ، مشيرا الى مجموعة جي اف اتش المالية قد حققت الكثير من الانجازات وهي اليوم تحقق اداء ماليا قويا في مختلف المجالات الاستثمارية والعقارية ومشاريع البنية التحتية وتسعى من خلال مكانتها الرائدة وجهودها المبذولة ومشاريعها لأن تكون شريكا فاعلاً مع الحكومة الموقرة في تحقيق النمو المستدام في مملكة البحرين .

وقد تضمن برنامج الزيارة عرض مرئي لمشاريع الشركة التي تمتد على مساحة بناء تتجاوز 400 ألف متر مربع كمرحلة اولى وتتبعها مراحل اخرى ستمتد على مساحة تقدر ب 300 ألف متر مربع وبقيمة تصل الى مليار دولار ، وكذلك اطلع سعادته على الخطط والبرامج المستقبلية والمشاريع التي تشرف عليها، ثم قام سعادته بجولة ميدانية في ممشى البحرين هاربور وفي المشاريع التي تنفذها الشركة واطلع على المرافق المتعددة التي تم تصميمها وتنفيذها بأعلى مستويات الفخامة وبأحدث وارقى التجهيزات التي تلبي احتياجات المستثمرين والساكنين والزوار.